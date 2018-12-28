Дженнаро Гаттузо: "Италия не расистская страна, но пришло время остановить игры"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо заявил, что нужно остановить игры чемпионата Италии в связи с расистскими оскорблениями в адрес нападающего "Наполи" Калиду Кулибали. 27-летний защитник неаполитанцев столкнулся с в матче 18-го тура против "Интера" (0:1).

– Я думаю, что настало время остановить игры, – приводит слова Гаттузо Football Italia. – Нам нужно быть лучше, сейчас почти 2019 год. Не думаю, что Италия расистская страна, потому что здесьмного иммигрантов. Но я согласен с Карло Анчелотти. Это правильно, если игры будут остановлены. Конечно, мы не единственная страна, в которой происходят подобные инциденты, просто посмотрите на Англию, где есть великая спортивная цивилизация.

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти отметил, что такие вещи – плохо для итальянского футбола, а также пообещал, что в следующий раз его команда уйдет с поля.

Ранее сообщалось, что федерация футбола Италии приняла решение не останавливать национальный чемпионат из-за инцидента со столкновениями фанатов "Интера" и "Наполи". Президент организации Габриэле Гравина заявил, что серия А возобновится в субботу, и все игры пройдут согласно запланированному расписанию.

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