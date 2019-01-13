08:23 | Футбол — Италия

Дженнаро Гаттузо: "Игуаин сейчас игрок "Милана". Но я не знаю, что произойдет в ближайшие дни"

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Главный тренер "Милана"  Дженнаро Гаттузо прокомментировал слухи о том, что нападающий команды Гонсало Игуаин может перейти в "Челси". По его словам, окончательное решение примет только игрок.

– У нас честные отношения, – цитирует A Bola Гаттузо. – Мы говорим все друг другу без проблем. Когда кто-то принимает решение, трудно его переубедить. Мы можем попытаться, но чаще всего это бесполезно. Сейчас он игрок "Милана". И мы на него рассчитываем. Но я не знаю, что произойдет в ближайшие дни.

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