Дженнаро Гаттузо: "Игуаин не сыграет с Дженоа не из-за перехода в "Челси", он просто не готов"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо опроверг разговоры, согласно которым, форвард команды Гонсало Игуаин не поехал с командой на гостевой матч с "Дженоа" из-за своего перехода в "Челси".

- Насчет перехода Игуаина еще ничего не решено, со всеми вопросами можете обращаться к Леонардо (спортивный директор "Милана" - прим. ред.). Буду честен: последняя тренировка была для него одной из худших в сезоне, - цитирует Гаттузо Football Itaila. - Я поговорил с Игуаином и уверен в том, что принял правильное решение. Я хочу видеть перед собой игроков, которые психологически готовы биться, но за Игуаином я этого не заметил. Но не скажу, что я в нем разочарован. В таких ситуациях мне приходилось отдавать все, что у меня есть, и поведение Игуина тоже верно. Нашей команде нужны тишина, сосредоточенность и энтузиазм - элементы, которых нам не хватало в последнее время.

Игуаин покинул расположение "Милана", в скором времени он перейдет в "Челси"