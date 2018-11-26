Дженнаро Гаттузо: "Ибрагимович? Посмотрим"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича. Ранее появилась информация, что 37-летний швед согласовал контракт на полгода с "россонери".

- Ибрагимович? Посмотрим, но я думаю, что сейчас нам нужно сосредоточиться на том, что у нас есть и что нам нужно делать, - приводит Football Italia слова Гаттузо. - Нет смысла думать об этом сейчас. Я просто хочу, чтобы моя команда играла как можно лучше.

Напомним, Ибрагимович уже выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год. В составе "россонери" он выигрывал чемпионат и Суперкубок Италии.

Ибрагимович выступает за "Лос-Анджелес" с марта 2018 года. Он провел 27 матчей за клуб в чемпионате США, забил 22 гола и отдал 6 результативных передач.

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