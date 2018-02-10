Дженнаро Гаттузо: "Форвардам "Милана" нужно найти путь к воротам"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо отметил, что ждет большей результативности от Андре Силвы. В 14 матчах чемпионата Италии португалец не забил ни одного мяча.

– Андре Силва может сделать гораздо больше, – цитирует A Bola Гаттузо. – Я работаю с ним и вижу его способности. Но сейчас ему и другим нашим форвардам нужно найти путь к воротам. Он знает, что нужно делать. Это качественный игрок, и мне нужно поставить его в подходящие условия. Понятно, что форварды, которые не забивают, не могут быть в хорошем настроении.