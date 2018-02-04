Дженнаро Гаттузо: "Этот "Милан" напоминает меня, иногда нам не хватает чего-то, чтобы прикончить соперника"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после матча 23-го тура чемпионата Италии против "Удинезе" (1:1) отметил, что ему понравилась игра его команды. При этом он остался расстроен результатом.

- Обидная ничья, так как мы провели один из лучших матчей в сезоне, - цитирует Football Italia Гаттузо. - Мои футболисты показали желание, характер и хороший футбол. Этот "Милан" напоминает меня. Он показывает хороший футбол, но иногда ей не хватает чего-то, чтобы прикончить соперника. Рим не сразу строился. Мы знаем, что команде нужно время.