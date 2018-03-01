Дженнаро Гаттузо: "Это был вечер страданий"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после победы в серии пенальти над "Лацио" (0:0, 5:4 по пенальти) в полуфинале Кубка Италии отметил, что встреча принесла ему много страданий. В финале, который пройдет 9 мая, "Милан" сыграет с "Ювентусом".

– "Лацио" – команда, которая забивает по четыре-пять голов дома, – цитирует Гаттузо Football Italia. – Это одна из лучших команд по забитым голам в Европе. Они сочетают в себе отличную физическую подготовку и хорошую технику. Сегодня мы хорошо справились, не позволив им найти пути к воротам. Мы и сами могли забить, но могли и пропустить. Это был вечер страданий.

Я очень счастливый парень, потому что у меня кесть такая необычная возможность. Если у меня будет шанс остаться в Милане, то я останусь, потому что это мой дом. Если я не смогу остаться, то у меня будет другой опыт.