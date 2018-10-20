Дженнаро Гаттузо: "Думаю, 20 процентов игроков "Милана" ненавидят меня"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо перед матчем 9-го тура чемпионата Италии против "Интера" заявил, что его команда превосходит "нерадзурри" в технике.

- Мы должны уважать "Интер", - приводит слова Гаттузо Football Italia. - Это хорошая команда, которая доказывает свою силу в Лиге чемпионов. Нам не стоит допускать ошибок или проявлять страх. "Интер" превосходит нас с точки зрения физики, а мы его - в плане техники. Игуаин? Мы рассчитываем не на него, а на коллектив.

За последние месяцы у "Милана" улучшился менталитет. Возможно, некоторые игроки ненавидят меня, ведь я требую профессионального отношения к тренировкам. Точно знают, что кто-то это любит, но 20 процентов футболистов, вероятно, меня ненавидят.

Все о чемпионате Италии - здесь