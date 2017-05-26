22:29 | ФУТБОЛ — Италия

Дженнаро Гаттузо: "Доннарумма? Стать символом стоит дороже миллионов"

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Главный тренер молодежки "Милана" и экс-футболист красно-черных Дженнаро Гаттузо заявил, что вратарю Джанлуиджи Доннарумме стоит остаться в клубе. Ранее в СМИ появлялась информация, что к футболисту проявляет интерес ряд европейских клубов.

– Доннарумма? Я могу дать ему только один совет: стать символом команды стоит больше, чем несколько миллионов, – приводит Repubblica слова Гаттузо.

Нынешнее соглашение Доннаруммы с "Миланом" истекает в 2018 году. На данный момент стороны не могут договориться о новом контракте.

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