Дженнаро Гаттузо: "Доннарумма? Стать символом стоит дороже миллионов"

Главный тренер молодежки "Милана" и экс-футболист красно-черных Дженнаро Гаттузо заявил, что вратарю Джанлуиджи Доннарумме стоит остаться в клубе. Ранее в СМИ появлялась информация, что к футболисту проявляет интерес ряд европейских клубов.



– Доннарумма? Я могу дать ему только один совет: стать символом команды стоит больше, чем несколько миллионов, – приводит Repubblica слова Гаттузо.



Нынешнее соглашение Доннаруммы с "Миланом" истекает в 2018 году. На данный момент стороны не могут договориться о новом контракте.