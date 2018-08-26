Дженнаро Гаттузо: "Беру вину на себя. Если команда боится, это вина тренера"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо взял на себя ответственность за поражение в выездном матче чемпионата Италии против "Наполи" (2:3). Миланцы вели в счете 2:0, но затем пропустили трижды.

- Больше всего я сожалею, что когда счет стал 2:1, мы просто исчезли с поля, - цитирует Football Italia Гаттузо. - Каждый стал воспринимать игру по-своему, и мы растерялись. Нужно выяснить, как улучшить этот аспект. Я беру на себя всю ответственность, потому что если команда боится, это вина тренера. Мы просто выключились после первой ошибки. В прошлом сезоне это часто происходило.

Мне обидно, что мы хорошо начали матч на "Сан-Паоло" и закончили с пустыми руками. Теперь нужно зализать раны и идти вперед.