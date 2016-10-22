Джеко включил Агуэро, Тевеса и Тотти в свою символическую сборную

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко выразил восхищение одноклубником Франческо Тотти. Также он назвал символическую сборную из игроков, с которыми он играл за свою карьеру, не включив в нее ни одного боснийца.

- Для меня Тотти является одним из пяти лучших игроков в мире, - цитирует Sky Sports Джеко. - Невероятно, что у меня была возможность играть с ним и получать передачи от него. Я помню, что в детстве наблюдал за ним, а теперь у меня есть шанс играть с ним. Лучший вратарь, с которым я играл - Харт. Символическая сборная? Харт, Майкон, Боатенг, Компани, Коларов, Яя Туре, Лэмпард, Давид Сильва, Тотти, Агуэро и Тевес.