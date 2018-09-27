Джеко рассказал о разнице между чемпионатами Англии и Италии

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко заявил, что Рим является для него вторым домом.

- Я играл в футбол в разных странах, но только в Риме почувствовал, что нахожусь дома, - цитирует Джеко Football Italia. - Босния всегда будет для меня первым номером, но Рим - вторым.

Разница между чемпионатами Англии и Италии? Англия - это скорость, скорость и скорость. Италия - это тактика, тактика и тактика. В серии А думают о каждой маленькой детали.

Джеко выступает за "Рому" с 2015 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей в составе римлян, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

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