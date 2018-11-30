Джеко не поможет "Роме" в течение трех недель

Нападающие "Ромы" Эдин Джеко и Стефан Эль-Шаарави пропустят около трех недель, сообщает Sky Italia. Оба игрока восстановятся к матчу 17-го тура серии А против "Ювентуса", который состоится 22 декабря.

Джеко пропустил домашний матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" (0:2), а Эль-Шаарави был заменен на 22-й минуте этой встречи из-за повреждения.

В текущем сезоне Джеко провел 16 матчей за "Рому", забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи. Эль-Шаарави принял участие в 14 встречах, отметившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

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