Голландский форвард Джастин Клюйверт перешел в "Рому", сообщает официальный сайт итальянского клуба. Ранее футболист выступал за "Аякс".

Сумма трансфера составила 17,25 миллиона евро. Еще 1,5 миллиона "Аякс" может получить в виде бонусов. Контракт будет действовать до 30 июня 2023 года.

19-летний голландец в прошлом сезоне провел 36 матчей за "Аякс" во всех турнирах и забил 11 мячей при пяти голевых передачах.