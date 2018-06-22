Голландский форвард Джастин Клюйверт перешел в "Рому", сообщает официальный сайт итальянского клуба. Ранее футболист выступал за "Аякс".
Сумма трансфера составила 17,25 миллиона евро. Еще 1,5 миллиона "Аякс" может получить в виде бонусов. Контракт будет действовать до 30 июня 2023 года.
19-летний голландец в прошлом сезоне провел 36 матчей за "Аякс" во всех турнирах и забил 11 мячей при пяти голевых передачах.
Welcome to #ASRoma, Justin Kluivert! 🐺– AS Roma English (@ASRomaEN) 22 июня 2018 г.
Details ➡️ https://t.co/EqmFT3HsPj pic.twitter.com/xLBauROS9e
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2017-2018/