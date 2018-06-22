20:23 | Футбол — Италия

Джастин Клюйверт перешел в "Рому"


Голландский форвард Джастин Клюйверт перешел в "Рому", сообщает официальный сайт итальянского клуба. Ранее футболист выступал за "Аякс".

Сумма трансфера составила 17,25 миллиона евро. Еще 1,5 миллиона "Аякс" может получить в виде бонусов. Контракт будет действовать до 30 июня 2023 года.

19-летний голландец в прошлом сезоне провел 36 матчей за "Аякс" во всех турнирах и забил 11 мячей при пяти голевых передачах.

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2017-2018/

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