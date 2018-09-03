Джанпьеро Гасперини: "Аталанта" сыграла неудачно, у нас были тактические проблемы"

Главный тренер "Аталанты" Джанпьеро Гасперини - о поражении от "Кальяри" (0:1) в третьем туре чемпионате Италии.

- "Кальяри" сыграл хорошо. Нам же не удалась наша самая сильная сторона - организация игры, - цитирует тренера Football Italia. - Ребята старались, но у нас были тактические проблемы, и различные варианты не сработали. Мы сыграли неудачно, но такие матчи позволяют кое-чему научиться. Болельщики хорошо поддержали нас, я не думаю, что был какой-то эффект после вылета от "Копенгагена" в Лиге Европы. У нас просто были некоторые тактические вопросы, мы не смогли их разрешить.

Единственный мяч в этой игре забил Николо Барелла.