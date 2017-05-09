Джанни Инфантино: "Нужно бороться с проявлением расизма на стадионе"

Президент ФИФА Джанни Инфантино осудил болельщиков, которые позволили себе расистские выкрики в сторону полузащитника "Пескары" Салли Мунтари в матче против "Кальяри" (1:0).

– Существуют три варианта того, как следует вести в такой ситуации: приостановить игру, сделать объявление на стадионе, остановить матч на продолжительный срок, увести игроков, – приводит слова Инфантино AP. – К сожалению, существуют идиоты. Они есть везде, нам нужно с ними бороться. Хорошо, когда удается искоренить такие вещи. Нам нужно работать.

Конечно, я поговорю и с Карло Тавеккио, и с Салли Мунтари. Мы будем работать над этой проблемой вместе.