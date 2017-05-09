13:04 | ФУТБОЛ — Италия

Джанни Инфантино: "Нужно бороться с проявлением расизма на стадионе"

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Президент ФИФА Джанни Инфантино осудил болельщиков, которые позволили себе расистские выкрики в сторону полузащитника "Пескары" Салли Мунтари в матче против "Кальяри" (1:0).

– Существуют три варианта того, как следует вести в такой ситуации: приостановить игру, сделать объявление на стадионе, остановить матч на продолжительный срок, увести игроков, – приводит слова Инфантино AP. – К сожалению, существуют идиоты. Они есть везде, нам нужно с ними бороться. Хорошо, когда удается искоренить такие вещи. Нам нужно работать.

Конечно, я поговорю и с Карло Тавеккио, и с Салли Мунтари. Мы будем работать над этой проблемой вместе.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Supostat

Достали уже со своим расизмом. У вас он есть, вот и боритесь. У нас демократическая страна, где все ровны и права белых не притесняются

13:16