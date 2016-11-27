Джанлука Лападула: "Я не считаю себя запасным в "Милане"

Нападающий "Милана" Джанлука Лападула после матча 14-го тура серии А против "Эмполи" (4:1) отметил, что считает себя игроком основного состава команды. В этой встрече Лападула забил два мяча. Всего в "Милане" форвард провел восемь матчей в этом сезоне, выходя, в основном, на замену.

- Я очень рад за команду и свои голы, - приводит Mediaset слова Лападулы. - Я упорно трудился на тренирвках и сегодня смог принести пользу "Милану". Но я знаю, что мне нужно еще работать. Вызов в сборную стал дополнительной мотивацией для меня. Еще 1,5 года назад я играл в серии Б, а теперь ношу футболку сборной.

Соперничество с Баккой? Не могу вам ничего сказать. Я просто работаю, чтобы стать лучше. Но я никогда не считал себя запасным. Остальные вопросы задавайте тренеру.