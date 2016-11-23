14:46 | ФУТБОЛ — Италия

Джанлука Лападула: "Милан" снова становится одним из сильнейших клубов в Италии"

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Нападающий "Милана" Джанлука Лападула разочарован результатом матча 13-го тура чемпионата Италии с "Интером" (2:2). При этом форвард, для которого дерби стало первым, подчеркнул, что эта игра произвела на него сильное впечатление.

- Первый матч с "Интером" запомнится надолго, он произвел сильное впечатление, - приводит Football Italia слова Лападулы. - Безусловно, результат меня немного разочаровал. Но "Милан" снова становится одной из сильнейших команд в Италии. Ужасно, что мы пропустили на последних минутах. Но нам удается показывать хорошую игру.

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