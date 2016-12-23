Бывший защитник сборной Италии Джанлука Дзамбротта не смог назвать возможного победителя в сегодняшнем поединке за Суперкубок Италии, в котором встретятся "Ювентус" и "Милан". Дзамбротта защищал цвета обеих команд, которые встретятся сегодня в Дохе.

– В "Ювентусе" я стал звездой, а в "Милане" закончил карьеру, – цитирует Gazzetta Dello Sport Дзамбротту. – Это две большие семьи, которые подарили мне настоящие эмоции, и мне трудно выбрать победителя. Сегодня будет хорошая, открытая игра. Ключевые игроки? У туринцев – Буффон и Игуаин, у "Милана" – Доннарумма и Бонавентура, который может разрушить оборону соперника. Но не миланцам не стоит забывать про Гонсало, который забивает сумасшедшие голы.

Я рад, что Аллегри успешно работает в "Ювентусе". Его команда показывает отличный футбол. Кроме того, они усилятся зимой, и у них будет шанс пройти как можно дальше в Лиге чемпионов.

Трансляция матча "Ювентус" – "Милан"