Джанлука Дзамбротта: "Гаттузо похож на Капелло"

Бывший защитник "Милана" Джанлука Дзамбротта считает, что Дженнаро Гаттузо в роли тренера похож на Фабио Капелло. Также он отметил, что смена тренера в миланской команде была необходима.

- Учитывая количество трудностей, смена тренера не была немыслимой, - цитирует Gazzetta dello Sport Дзамбротту. - Это был правильный шаг. Гаттузо много отдал "Милану", он знает историю клуба и "миланский дух". Его характер также сыграет свою роль. Он знает, как заставить всех играть за команду, даже в самых сложных ситуациях. Гаттузо - человек, который ничего не боится.

На кого он будет похож? По своему характеру и способу работы с командой, я бы сказал, что на Капелло - оба имеют харизму и не боятся говорить что-то прямо в лицо.