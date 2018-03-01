Джанлуиджи Доннарумма: "Постараемся отомстить "Ювентусу" за финал двухлетней давности"

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма сказал, что не может забыть поражение от "Ювентуса" в финале Кубка Италии в мае 2016 года (0:1). Накануне, 28 февраля, "россонери" обыграли "Лацио" в полуфинале турнира (первый матч - 0:0, ответный матч - 0:0, 5:4 - по пенальти). Их соперником по решающему матчу в этом сезоне станет клуб из Турина.

- Мы стали опытнее, чем были два года назад, - цитирует пресс-служба "Милана" Доннарумму. - До сих пор не могу забыть тот матч. Мы постараемся отомстить. Выход в финал - заслуга всей команды. Мы работали очень упорно и заслужили это.

Напомним, финал этого розыгрыша Кубка Италии состоится 9 мая в Риме на "Стадио Олимпико".