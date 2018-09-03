Джанлуиджи Доннарумма: "Нужно сделать все, чтобы вернуть сборную Италии на подобающее место"

Голкипер "Милана" и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма - о перспективах национальной команды.

- Всегда приятно возвращаться в сборную, - цитирует вратаря Football Italia. - Мы должны сделать все, чтобы вернуть сборную Италии на подобающее место.

Также игрок рассказал о матче с "Ромой" в чемпионате Италии (2:1).

- У нас отличная команда. Мы очень хотели обыграть "Рому". Наша цель - вернуть "Милан" в Лигу чемпионов, где он и должен быть. Мы сделаем все для этого.

7 сентября в матче Лиги наций сборная Италии сыграет со сборной Польши. Начало в 21.45 по московскому времени.