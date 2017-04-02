Джанлуиджи Доннарумма: "Не буду опускать голову после ошибки в матче с "Пескарой"

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма после ничьей с "Пескарой" (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Италии подчеркнул, что не будет опускать голову после своей ошибки. 18-летний голкипер пропустил гол после паса назад от защитника Габриэля Палетты.

– Мне неудобно перед командой и болельщиками за то, что мы не победили, но, надеюсь, этот опыт поможет мне расти, – приводит Football Italia слова Доннаруммы. – К сожалению, такие вещи случаются, но я не буду опускать голову.

"Пескара" сегодня была хорошо настроена, нам сложно было отыграться поначалу, а в концовке у нас даже были шансы победить, но нам немного не повезло.