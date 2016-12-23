Джанлуиджи Доннарумма: "Милан" посвятил победу в Суперкубке Берлускони"

Сегодня "Милан" стал обладателем Суперкубка Италии, обыграв в финале "Ювентус" (1:1, пенальти 4:3). 17-летний голкипер обладателей трофея Джанлуиджи Доннарумма поделился эмоциями после победы и заявил, что команда посвящает выигранный трофей президенту клуба Сильвио Берлускони.

– Я не могу описать словами, что я сейчас чувствую, – цитирует Rai Sport Доннарумму. – Вы даже не представляете, что происходит у меня в голове! Мы знали, что должны отдать все силы на эту игру, и мы провели матч на уровне "Ювентуса". Мы старались играть не хуже. Приятно, что мы победили с таким количеством иностранцев в команде, и иностранные игроки нам очень помогли! Это неописуемое чувство!

Мы заслужили эту победу своей тяжелой работой. Мы посвящаем этот кубок нашему президенту. Не знаю, будет ли это его последний трофей, но он точно его заслужил.