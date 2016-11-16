Джанлуиджи Доннарумма: "Буффон относится ко мне как к брату"

Вратарь "Милана" и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма после товарищеской игры против Германии (0:0) рассказал о теплых взаимоотношениях с голкипером "Ювентуса" Джанлуиджи Буффоном. В Италии считают, что 17-летний игрок является наследником 38-летнего ветерана мирового футбола.

– Всегда очень приятно выходить на поле в футболке национальной команды, поэтому я благодарен главному тренеру за доверие и оказанную честь, – сказал для Rai Доннарумма. – Меня называют наследником Буффона? У меня большое взаимопонимание с Джиджи, он всегда дает мне советы и относится как к брату. Я стараюсь следить за каждым его движением на тренировках, мне очень повезло работать вместе с ним.