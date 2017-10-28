Джанлуиджи Доннарумма: "Буффон - история футбола"

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма считает, что вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон вошел в историю футбола. По его словам, более опытный партнер по сборной Италии советует ему оставаться спокойным в любой ситуации.

- Буффон является историей футбола, - цитирует Football Italia Доннарумму. - Он умеет быть хладнокровным во время матчей. Джанлуиджи серьезно относится к каждой тренировке. Я это видел, когда был в расположении сборной. Он последним покидает тренажерный зал, первым появляется на тренировочном поле. Он мне советует оставаться спокойным даже в самых трудных ситуациях, не расслабляться.

Я висхищаюсь игрой и других голкиперов: Мануэль Нойер, Тибо Куртуа, Уго Льорис и Давид де Хеа. Но мне до их уровня еще далеко.