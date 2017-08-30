Джанлуиджи Буффон: "Я никогда не говорил, что против видеоповторов. Я не последний идиот"

Вратарь "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон заявил, что его слова о видеоповторах были неправильно интерпретированы. После матча 2-го тура против "Дженоа" (4:2) он раскритиковал использование системы видеоассистента, заявив, что футбол из-за этого превращается в водное поло.

- Я с самого начала говорил: это полезная система, никогда не говорил, что я против этого, - цитирует Football Italia Буффона. - Жаль, что СМИ порой перевирают конструктивную критику.

Я видел глупые споры вокруг этой темы. Мне 40 лет, я занимаюсь футболом 23 года, я не последний идиот. Может быть, предпоследний идиот.

И я считаю, что мое мнение заслуживает внимания. Я просто сказал, что видеоассистентом не нужно злоупотреблять. Я никогда не говорил, что против него, я - за.