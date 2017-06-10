Джанлуиджи Буффон: "Я не вечный, этот год может стать для меня последним"

Вратарь "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон подчеркнул, что может завершить карьеру в конце следующего сезона. Он также добавил, что хочет провести этот год на первых ролях.

39-летний голкипер выступает за национальную команду с 1997 года, а за туринцев – с 2001 года.

– Этот год может стать для меня последним, и я хочу провести его на первых ролях, – цитирует Football Italia Буффона. – Я не вечный и никогда так о себе не думал. Я думаю о коллективе, поэтому в "Ювентусе" и сборной Италии разумно не работают в интересах одного человека.

В прошлом я говорил, что, возможно, не буду тренером, однако работа тренером в сборной может быть менее стрессовой. Когда я закончу карьеру, я хотел бы немного отдохнуть, потому что это была длительная и утомительная карьера.