Джанлуиджи Буффон: "Я боюсь, что будет дальше"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон признался, что боится завершения карьеры. Он объявил, что после окончания сезона закончит с футболом.

– Я боюсь, что будет дальше, – цитирует A Bola Буффона. – На протяжении 23 лет у меня была организованная жизнь. А теперь у меня будут свободные 24 часа, и мне нечего будет делать. Это может быть проблемой. До футбола я был другим человеком. В футболе я стал менее эгоистичным – команда важнее всего. Наверное, я не понял бы этого, если бы стал учителем физкультуры, как хотели мои родители.

Начну какие-нибудь курсы, чтобы оставаться на связи с футболом. Тренерские или менеджерские. У меня есть время, чтобы определиться.