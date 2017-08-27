Джанлуиджи Буффон: "Видеоповторы? Это уже не футбол, а водное поло"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон после матча 2-го тура чемпионата Италии против "Дженоа" (4:2) остался недоволен использованием видеоповторов. По его словам, просмотры спорных моментов занимают слишком много вренмени.

- Раньше говорили, что видеоповторы будут применяться при взятии ворот или голевых моментах, - цитирует Football Italia Буффона. - Но их используют, когда кому-то наступили на ногу! Это не футбол, а водное поло. Это отнимает много времени. У меня не было радости, когда был назначен пенальти в ворота "Дженоа", ведь прошло шесть минут.