Джанлуиджи Буффон: "В "Ювентусе" что-то изменилось после поражения от "Дженоа"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон после победы над "Ромой" (1:0) в матче 17-го тура чемпионата Италии отметил важность достигнутого результата. По его словам, на рождественский перерыв команда уйдет в отличном настроении.

– Не стоит переоценивать значимости этой победы, ведь до конца еще очень долго, – цитирует Буффона Sky Sport Italia. – Однак победы над "Ромой" придаст нам уверенности, ведь отрыв увеличился. На рождественский перерыв уходим с отличными показателями.

Обе команды сыграли отлично. "Рома" показала себя, а Щенсны сделал два или три великолепных сейва. В концовке было непросто удержать счет. Мне кажется, что что-то в нас изменилось после поражения от "Дженоа". Сегодня мы победили лишь потому, что тогда проиграли.