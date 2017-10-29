Джанлуиджи Буффон: "В матче с Россией в 1997 году были худшие обстоятельства для дебюта"

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон описал шесть наиболее памятных моментов за всю карьеру в национальной команде. Голкипер дебютировал в сборной Италии ровно 20 лет назад в матче с Россией в Москве.

– Первым памятным моментом стал мой дебют в игре с Россией, – цитирует Football Italia Буффона, памятные моменты в карьере которого выбирали болельщики. – Это был шокирующий вечер с точки зрения погоды, шел невероятный снег, поле было грязным. Это худшие обстоятельства для дебюта. Через пять или шесть минут после выхода на поле мне пришлось спасать ворота. Это было очень важно и очень сложно. Я сделал все, чтобы быть готовым, но выход на замену в такую морозную погоду был непростым. Это доказывает, что менталитет важнее физического состояния.

Вторым запоминающимся моментом была моя вторая игра за сборную, матч с Парагваем. Мне там пришлось несколько раз выручать команду. Сделал, вероятно, один из лучших сэйвов в карьере. В такие моменты люди удивляются тому, как мяч не оказался в воротах.

Третий момент – мое спасение в финале чемпионата мира 2006 года в борьбе с Зиданом. Это было эффектно, на видео и фото смотрелось прекрасно, хотя было немного не в моем стиле. Я сделал все, что мог, поскольку после пропущенного гола могли не вернуться в игру.

Насколько помню, матч с Чехией памятен тем, что я сравнялся с рекордом Фабио Каннаваро по числу матчей за сборную – 136 игр. Оказаться в истории сборной Италии – мечта каждого игрока.

Пятый момент – мое падение при раскачивании на перекладине во время Евро-2016. Это был неловкий момент, но я вспоминаю его с удовольствием. Праздновал успех в игре с Бельгией. Не рассчитал, что шел дождь, было скользко, перчатки не выдержали груза в 90-92 килограмма, и я сорвался неуклюже, сев на задницу со страшной силой.

Шестой момент – моя тысячная игра в профессиональном футболе. Она пришлась на матч с Албанией. Я горжусь этим. Когда буду завершать карьеру, эмоций ожидается масса. Когда начинаешь играть, тысяча матчей кажется чем-то немыслимым. Если ставишь себе сразу такую цель, придется долго лечиться, потому что это ненормально. Но легче достигать невероятных целей, когда ты живешь здоровой жизнью, сохраняешь мотивацию, любишь свое дело и работает с хорошими товарищами по команде.