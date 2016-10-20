Джанлуиджи Буффон: "В Игуаине меня удивил профессионализм"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон похвалил своего партнера по команде Гонсало Игуаина. Также он высказал свое отношение к критике, которая звучит в его адрес или в адрес других игроков.

– Больше всего в Игуаине меня удивили его профессионализм и оптимизм, – цитирует Sky Italia Буффона. – Я увидел в нем пример отношения к работе на поле и за его пределами.

Критика? Мне она нравится, потому что критика мотивирует. Когда разучусь принимать критику, должен буду прекратить играть в футбол. Но меня некоторые вопросы раздражают, потому что за 22 года профессиональной работы я что-то доказал, как считаю.