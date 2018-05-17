Джанлуиджи Буффон: "У меня есть интересные предложения. Через два-три дня приму решение"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон не исключил, что продолжит карьеру в Англии. Он объявил, что покинет Турин по окончании сезона, однако не сказал, продолжит ли играть. Ранее стало известно, что предложение ему готов сделать "Ливерпуль".

– Еще 15 дней назад было ясно, что я закончу играть, – цитирует Sky Italia Буффона. – Сейчас же я получил некоторые предложения, появились захватывающие вызовы. В течение следующих двух-трех дней я приму окончательное решение. Постараюсь поступить так, как велит моя душа и природа. Возвращение в "Парму"? Это романтическая детская мечта, но не более того.

Речь идет об эмоциях, о чувстве важности в том или ином проекте, о мотивации, которую ты должен иметь, работая над подготовкой. Мне нужно многое учесть при принятии решения.

Англия? Я сказал, что получил несколько предложений. Они очень интересные. На следующей неделе я приму решение. Сейчас нет смысла делать ставки.