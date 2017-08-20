Джанлуиджи Буффон: "Систему видеопомощи арбитрам нужно принять без страха"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, отбивший пенальти в матче 1-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" (3:0), отметил, что новую технологию видеопомощи арбитрам (VAR) нужно принять без опасений. На 39-й минуте встречи 39-летний итальянец отразил удар бразильского форварда Диегу Фариаса. Пенальти был назначен после видеопросмотра. Напомним, что в течение этого сезона VAR тестируется в нескольких чемпионатах.

– Начался новый сезон. Он уникален – как и другие, однако еще больше, чем другие, – написал Буффон в социальных сетях. – Мы определенно намерены повторить свой успех, уже в седьмой раз. Хотим забыть прошлое и полностью жить настоящим.

Появились новые партнеры. Также есть новая технология, которую надо принять без страха. Мы должны были начать хорошо, и мы это сделали.