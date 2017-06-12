Джанлуиджи Буффон: "Щенсны никогда не пожалеет о переходе в "Ювентус"

Вратарь "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон намекнул на переход в команду голкипера "Арсенала" Войчеха Щенсны. Ранее сообщалось, что туринцы выкупят поляка, который два последних сезона провел на правах аренды в "Роме".

– Щенсны сделал правильный выбор, – сказал для Sky Sport Italia Буффон. – Кроме того, клуб также сделал правильный выбор, потому что Войчех провел прекрасный сезон. Пожалуй, он был лучшим вратарем чемпионата Италии с точки зрения стабильности и совершенных сэйвов. Думаю, это умный союз лучшего клуба страны и лучшего вратаря серии A в прошлом сезоне.

Как мы будем адаптироваться друг к другу? Без проблем. Кто-то будет играть больше, кто-то меньше. Все куда проще, чем вы могли подумать. Уверен, Щенсны никогда не пожалеет о сделанном выборе.