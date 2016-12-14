Джанлуиджи Буффон: "Рома" и "Наполи" - серьезные конкуренты "Ювентуса" в борьбе за чемпионский титул"

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон отметил, что наряду с туринской командой серьезными претендентами на чемпионский титул являются "Рома" и "Наполи". По словам 38-летнего вратаря, высокие позиции соперников в турнирной таблице серии А для него не являются сюрпризом.

– Наряду с "Ювентусом" "Рома" и "Наполи" в последнее время демонстрируют очень хороший футбол, – приводит Sky Sports Italia слова Буффона. – Это говорит о значительном прогрессе наших соперников, которые подтверждают свои претензии на чемпионскую гонку. Эти команды постоянно находятся либо в тройке сильнейших, либо на подступах к ней. И те, и другие всегда конкурентоспособны, так что для меня их высокие позиции в турнирной таблице серии А не являются сюрпризом. Так что, по моему мнению, ничто не может им помешать составить "Ювентусу" серьезную конкуренцию в борьбе за чемпионский титул.