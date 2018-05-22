Джанлуиджи Буффон: "ПСЖ"? Мне нужно пару дней"

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, у которого в конце июня заканчивается контракт, отметил, что пока не принял решение по поводу своего будущего. Ранее появилась информация, что "ПСЖ"​ готов платить 40-летнему итальянцу 8 миллионов евро в год.

– "ПСЖ"? Мне нужно пару дней, чтобы проанализировать ситуацию, – цитирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио Буффона, который принял участие в прощальном матче Андреа Пирло.

"ПСЖ" предлагает Буффону 8 миллионов евро в год и капитанскую повязку