Джанлуиджи Буффон: "Нужно с уважением отнестись к решению "Юве" купить вратарей моложе и лучше меня"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон после победы над "Миланом" (2:0) в матче 11-го тура чемпионата Италии ответил на вопрос, почему ему пора завершать карьеру. Голкипер неоднократно говорил, что закончит выступления по окончании сезона-2017/18. Этим летом "Юве" купил у "Арсенала" Войчеха Щенсны, который, вероятно, должен заменить Буффона в будущем.

- Сейчас пришло время всем, в том числе мне, с уважением отнестись к выбору клуба, который покупает вратарей моложе и, вероятно, лучше меня, - цитирует Football Italia Буффона. - Я хочу завершить карьеру наилучшим образом.