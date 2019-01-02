Джанлуиджи Буффон: "Никогда не продам свои идеалы и мечты за деньги"

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон рассказал, что перешел в состав парижан не из-за денег. Он добавил, что финансовая составляющая важна, но для него важнее его энтузиазм.

- Я никогда не продам свои идеалы и мечты за деньги, - приводит Football Italia слова Буффона. - Если бы я собирался, то сделал бы это задолго до этого. Деньги важны, это средство жить лучше, но я не продажный. Меня считали сумасшедшим, однако мой энтузиазм делает меня молодым, и если я хочу продолжать, я не могу вести себя как старый дедушка.

Иногда я веду себя глупее, чем тот, кому 20 лет, и люди не понимают моего возраста. Но я очень горжусь тем, что нахожусь здесь, потому что получить предложение от такого клуба - большое удовлетворение. Я всегда старался изо всех сил, уверен, что вел себя хорошо, и жизнь наградила меня этим бонусом.

Напомним, 40-летний итальянец в июне подписал с парижанами контракт на один год с возможностью продления еще на год.

В этом сезоне Буффон сыграл в 13 матчах во всех турнирах и пропустил 8 мячей.

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