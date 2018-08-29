Джанлуиджи Буффон: "Непривычно смотреть чемпионат Италии в качестве зрителя"

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон заявил, что ему непривычно смотреть матчи серии А в качестве зрителя. 40-летний итальянец выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 год.

- Конечно, странно наблюдать за серией А в качестве зрителя, - цитирует Буффона Football Italia. - Не помню, когда такое было в последний раз. Наверное, когда я был ребенком. Тем не менее, в этом есть некоторое очарование. Я не видел ни одного матча "Ювентуса" в этом сезоне, ведь игры "ПСЖ" проходят примерно в это же время.

Буффон перешел в "ПСЖ" 6 июля 2018 года, подписав с парижским клубом контракт по схеме "1+1".

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