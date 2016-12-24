Джанлуиджи Буффон: "Не сразу поняли, что в первые 25 минут "Милан" не вошел в игру"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон после поражения от "Милана" (1:1, 3:4 по пенальти) в матче за Суперкубок Италии отметил, что у команды были все шансы на благоприятный результат. По словам голкипера, год закончился не так, как хотелось бы. Эта игра стала 600-й для 38-летнего Буффона.

– Мы расстроены. Думали, что в течение такого количества времени сможем забить второй мяч, – цитирует Буффона Football Italia. – Не считаю, что усталость на нас сказалась. Мы не сразу поняли, что в первые 25 минут матча "Милан" еще не вошел в игру. За это время мы могли забить еще один гол и закончить встречу. Однако потом соперник пришел в себя, а игра стала равной.

Год не закончился так, как хотелось бы. Но такое случается. У нас были все шансы победить.