Джанлуиджи Буффон: "Может, я закончу играть в 65 лет"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон отметил, что не чувствует себя старым. По словам 38-летнего голкипера, возможно, он будет выступать еще 10-15 лет.



– В 38 я пока не чувствую себя старым. Каждый ищет свой выход, – цитирует Буффона Tuttosport. – Я потерпел много поражений, но поражения учат лучше, чем победы. Когда я проигрываю, я становлюсь еще более сосредоточенным. Оправдания тут неуместны. Я сделал множество ошибок, но мне никогда не было стыдно их признать.

Завершить карьеру через 10-15 лет? Никто этого не знает. Может, я завершу карьеру в 65 лет.