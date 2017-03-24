Джанлуиджи Буффон: "Может быть, завершу карьеру в сборной как Зидан"

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон признался, что пока не решил, когда завершит карьеру в национальной команде. Также он пошутил на тему того, как это сделает, вспомнив финал чемпионата мира-2006, в котором французский полузащитник Зинедин Зидан ударил соперника головой в грудь и получил красную карточку, после чего завершил карьеру в сборной.

- Как я представляю свою последнюю игру за сборную Италии? Может быть, я уйду, как Зидан, ударю кого-то головой на поле! - цитирует Sky Sports Буффона. - Но прежде, чем думать о том, как завершить свою карьеру, нужно выйти на чемпионат мира в России. Может быть, моя последняя игра состоится там. Тем не менее, пока у меня есть время это обдумать.