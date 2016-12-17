15:15 | ФУТБОЛ — Италия

Джанлуиджи Буффон: "Мои ошибки рассматривают как настоящее бедствие, говорят, что я старею"

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Голкипер "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон считает, что его критикуют лишь в силу возраста. Также 38-летний вратарь назвал счастьем тот факт, что он будет участвовать в шестом чемпионате мира подряд. Ранее итальянец играл на этом турнире в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах.

- Я не унываю после ошибок, потому что каждый может совершить их несколько раз за год, - цитирует L'Equipe Буффона. - Но их все рассматривают как настоящее бедствие, говорят, что я старею. Меня легче всего критиковать сейчас, когда мне 38, но ведь я ошибался и раньше. Я самокритичен. Если в какой-то день я ошибусь, потому что стану менее проворным или перестану читать ситуацию должным образом, я стану первым, кто скажет об этом и уйду из футбола. Критика мотивирует меня.

В планах повесить перчатки после чемпионата мира-2018 в России. Если я смогу сыграть на шестом чемпионате мира, то буду счастлив. 

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