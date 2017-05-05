Джанлуиджи Буффон: "Когда "Ювентус" отпустил Морату - мы потеряли большой талант"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон отметил, что нападающий "Реала" Альваро Мората был одним из лучших игроков туринцев в период пребывания в команде. Испанец выступал за туринцев с 2014 по 2016 год.

– После перехода в "Ювентус" Морате потребовалось пару месяцев для адаптации, – цитирует Marca Буффона. – Но затем он стал одним из лучших в нашем составе. Когда "Ювентус" отпустил Альваро обратно в "Реал" – мне было очень жаль, ведь мы потеряли большой талант. Потенциально он мог стать лидером клуба, поскольку находился в очень хорошем возрасте и со временем он стал бы еще лучше в "Ювентусе".