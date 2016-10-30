01:56 | ФУТБОЛ — Италия

Джанлуиджи Буффон: "Игуаин – порядочный человек, он не ликовал даже в раздевалке"

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Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон после матча 11-го тура чемпионата Италии с "Наполи" (2:1) подчеркнул, что нападающий Гонсало Игуаин вел себя очень корректно в отношении бывшей команды. По его словам, форвард, ставший автором победного гола, был сдержан в проявлении эмоций даже в раздевалке.

– Игуаин не ликовал даже в раздевалке, – приводит Tmw слова Буффона. – Он порядочный человек. Конечно, ему приятно забить гол и принести победу команде. Но праздновал он умеренно и корректно. Рад, что у нас в составе есть такие игроки, способные решить исход встречи в польщу "Ювентуса". Однако, чтобы добиться успеха в Европе, нам нужно прибавлять.

 
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