Джанлуиджи Буффон: "Игуаин – порядочный человек, он не ликовал даже в раздевалке"

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон после матча 11-го тура чемпионата Италии с "Наполи" (2:1) подчеркнул, что нападающий Гонсало Игуаин вел себя очень корректно в отношении бывшей команды. По его словам, форвард, ставший автором победного гола, был сдержан в проявлении эмоций даже в раздевалке.

– Игуаин не ликовал даже в раздевалке, – приводит Tmw слова Буффона. – Он порядочный человек. Конечно, ему приятно забить гол и принести победу команде. Но праздновал он умеренно и корректно. Рад, что у нас в составе есть такие игроки, способные решить исход встречи в польщу "Ювентуса". Однако, чтобы добиться успеха в Европе, нам нужно прибавлять.