Джанлуиджи Буффон: "Финалы с "Миланом" часто выходят за пределы 90 минут"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон считает, что финал Кубка Италии с "Миланом" получится непростым. По его словам, низкая позиция "россонери" в чемпионате Италии не должна смущать.

– Посмотрите на историю матчей с "Миланом". Когда речь идет о финале, ты не можешь быть фаворитом, – цитирует AFP Буффона. – Я помню финал Лиги чемпионов 2003 года. С тех пор мы с ними четыре раза виделись в финалах. Они дважды выигрывали в серии пенальти, потом мы выиграли, потом еще в дополнительное время. Очевидно, что матчи с "Миланом" растягиваются часто более чем на 90 минут. Они всегда равные, технические различия исчезают.