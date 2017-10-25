Джанлуиджи Буффон: "Это мой последний сезон. Передумаю, только если выиграем Лигу чемпионов"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон подчеркнул, что собирается завершить карьеру по окончании сезона. Он также добавил, что может передумать, если его клуб выиграет Лигу чемпионов.

– Это мой последний сезон. Я полностью уверен в этом решении. Еще один или два года ничего бы не добавили к тому, чего я уже достиг, – приводит Sky Italia слова Буффона. – Я спокоен и не боюсь будущего, которое меня ждет. Я встречу его с энтузиазмом, как возможность испытать себя.

Единственное, что может заставить меня передумать – победа в Лиге чемпионов. Ведь в таком случае "Ювентус" будет играть на Клубном чемпионате мира, и такую возможность я не могу упустить.

Напомним, 39-летний Буффон вместе с "Ювентусом" трижды доходил до финала Лиги чемпионов в сезонах-2002/03, 2014/15 и 2016/17. 23 октября он получил награду ФИФА как лучший вратарь мира.