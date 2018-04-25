Джанлуиджи Буффон: "Если "Наполи" выиграет серию А, мы снимем перед ними шляпы"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон отметил, что любой, кто выиграет чемпионат Италии, заслуживает этого. По словам голкипера, если "Наполи" сможет занять первое место, туринцы поздравят их.

– Конечно, если "Наполи" выиграет серию А, если они будут лучше нас, мы снимем перед ними шляпы, – цитирует Football Italia Буффона. – Тот, кто после 38 матчей завершает сезон на вершине, заслуживает там находиться, поскольку смог найти баланс между ошибками и удачными моментами. Мы без проблем пожмем руки неаполитанцам и поздравим их.

На данный момент "Ювентус" с 85 очками идет на первом месте, "Наполи" занимает вторую строчку, уступая один балл. В 35 туре чемпионата Италии туринцы встретятся с "Интером". Матч состоится 28 апреля в Милане. "Наполи" ожидает визит в гости к "Флоренции" 29 апреля.